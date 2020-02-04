Vurur yüzüne ifadesi, kına yaktım bitanesi

Recep ASLAN

9 Şubat’ta Kenan Koçak ile evlenmeye hazırlanan genç popçu Merve Özbey, önceki akşam görkemli bir kına gecesi düzenledi.

Özbey’i mutlu gecesinde arkadaşları ve ailesinin yanı sıra Demet Akalın, İrem Derici, Danla Bilic, Ece Seçkin, Derya Uluğ, Bengü, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

Gecede 3 farklı kıyafet tercih eden Özbey, kırmızı uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çekti.

Duygusal halleriyle dikkat çeken Özbey, gecede gözyaşlarını tutamadı.

Özbey, “Benim için çok önemli bir geceydi ve kimse beni yalnız bırakmadı sağ olsunlar” dedi. Kınada çok ağladığını belirten Özbey, “İçim çekildi, etim kesilircesine ağladım. Ben gerçekten ağlamam diye düşünüyordum. O an başka bir anmış” şeklinde konuştu. Demet Akalın, bir dönem solisti olduğu Özbey’e kına gecesinde altın kolye hediye etti.