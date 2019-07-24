24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53:18 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:56:53
Vizyona sarışın dönüş
Erdal Beşikçioğlu ile 'The Hardest Thing' adlı filmde kamera karşısına geçmeye hazırlanan Belçim Bilgin, yeni rolü için imajında radikal bir değişikliğe gitti.
Güzel oyuncu, canlandıracağı sürpriz karakteri için sarışın oldu. Hayranlarını bu kez bambaşka bir Belçim olarak karşılamaya hazırlanan güzel oyuncunun yeni görüntüsü, kimi takipçileri tarafından şarkıcı Sıla’ya da benzetildi.
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