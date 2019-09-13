13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:08:31
Vergide usulsüzlükten beraat etti
Ünlü manken Çağla Şikel’ın geçen yıl, vergi müfettişlerinin bağımsız manken ve modellerin faaliyeti’ kapsamında yaptıkları denetimlerde, vergide usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı. 2013’te satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edilen manken hakkında 5 yıla kadar dava açılarak, yüklü miktarda vergi cezası gelmişti.
Mahkemenin dosyayı gönderdiği bilirkişi tarafından Şıkel’in sahte olduğu iddia edilen belgeleri bilerek kullandığı yönünde somut bir tespitin olmadığı rapor edildi. Dünkü duruşmada, ünlü mankenin beraatine karar verildi.
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