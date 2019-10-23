"Veliahtım Tuba"

Yeşilçam'ın ünlü ismi, taburcu olduktan sonra, ilk kez Nişantaşı'nda bir dişçiden çıkarken görüntülendi. Usta oyuncu“10 senedir buraya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ve ne kadar kalabalık” dedi. Bodrum’da yaşadığını söyleyen Girik, gazetecilerin Tuba Büyüküstün’ü beğendiğine yönelik yaptığı açıklamaları sorulduğunda ise “Herkes bir veliaht gösteriyor ya, ben de Tuba’yı gösterdim” dedi.