ADELE DAVA AÇTI

Daha önce dost olarak ayrıldıklarını duyuran çiftin velayet savaşı, Eylül 2016’dan bu yana velayet anlaşmazlığı nedeniyle boşanma davaları sonuçlanmayan Angelina Jolie ile Brad Pitt’i akla getirdi. 2 yıl önce evlenen çiftin evlilik sözleşmesi yapmadığı biliniyor. 140 milyon sterlinlik servetin sahibi olan Adele ve eşinin ayrılık sonrası boşanma davasının gecikmesinde, mal paylaşımı çekişmesinin etkili olduğu düşünülüyor.