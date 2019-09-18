Velayet savaşı
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele’in eski eşi Simon Konecki, boşanma kararından 4 gün sonra, oğulları Angelo’nun velayeti için dava açtı.
ADELE DAVA AÇTI
Daha önce dost olarak ayrıldıklarını duyuran çiftin velayet savaşı, Eylül 2016’dan bu yana velayet anlaşmazlığı nedeniyle boşanma davaları sonuçlanmayan Angelina Jolie ile Brad Pitt’i akla getirdi. 2 yıl önce evlenen çiftin evlilik sözleşmesi yapmadığı biliniyor. 140 milyon sterlinlik servetin sahibi olan Adele ve eşinin ayrılık sonrası boşanma davasının gecikmesinde, mal paylaşımı çekişmesinin etkili olduğu düşünülüyor.
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