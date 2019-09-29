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29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 00:36:26

Vedasıyla ağlattı

Selin Şekerci'nin 25 yıldır görmediği babası vefat etti. Güzel oyuncu, hissettiklerini kaleme aldığı ve 'Seni affetmeyi öğrendim' diyerek bitirdiği paylaşımıyla takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

Babasını uzun yıllar görmediğini, 'Baba' demeyi dizi setinde öğrendiğini önceki yıllarda yaptığı bir röportajında dile getiren güzel oyuncu Selin Şekerci, bu kez babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. 5 yaşından beri babasını görmeyen Şekerci, acısını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Güzel oyuncu şu satırlarıyla takipçilerini ağlattı: “Hoşçakal baba! Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sayende oyuncu oldum, çünkü herkes içimdekini görsün de beni sevsin, sev istedim. Sayende güçlü bir kadın oldum, bütün korkularımla baş edebilmeyi, tüm tokatlara hazırlıklı olmayı, yere düştüğümde yerden kalkmayı nasıl becereceğimi öğrendim. Öfkeyi, yerle bir etmeyi, ettikçe parçalananı ağlayarak izlediğimde öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim.” Güzel oyuncu veda notunu, “Bugün sana ilk defa gerçekten hoşçakal dedim. Yıllardır yaptığımı sandığımı ama asla yapamadığımı.. Ve en önemlisi seni affetmeyi öğrendim. Huzurla uyu. Kontes kızın”  sözleriyle bitirdi.

10 GÜN ÖNCE SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Bir yıldır meslektaşı Caner Cindoruk'la aşk yaşayan Selin Şekerci, 10 gün önce bu aşka nokta koymuştu. Evlenecekleri konuşulan oyuncu çiftin ayrılık dedikoduları karşısında Caner Cindoruk bir açıklama yaparak “İlişkimizi noktaladık ama arkadaşlığımız baki” şeklinde konuşmuştu.

Verdiği bir ropörtajda, “Anne ve babam ben 5 yaşındayken boşanmış, Biz İzmir'den Iğdır'a taşınmışız. Bir daha babamı hiç görmedim” diyen Selin Şekerci, “Yıkılmış ailelerin sorunlu çocukları konseptine örnek gösterilebilecek biriyim” şeklinde konuşmuştu. 

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