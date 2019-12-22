Vatandaştan Yılmaz'a soğuk duş: Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git

Cem Yılmaz Beşiktaş'ın Bebek semtinde görüntülendi. Karakomik film serisinde gişede çakılarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Cem Yılmaz magazincilerin, "Seyirciyi nasıl filmler bekliyor" sorusuna, "2. filmler de 1. filmler gibi çok güzel, şahane oyuncular var. Hiçbir kaygım yok" cevabını verdi.

FİLMLERİ SİNEMADA İZLENMEDİĞİ İÇİN MUTSUZMUŞ

Komedyen, ilk seriyle ilgili yapılan eleştiriler için, "İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler. Sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar" dedi.

BİR VATANDAŞ DALGA GEÇTİ

Bu esnada elindeki telefonla video çeken bir vatandaş, Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor dedi. Bu sözler karşısında şaşıran Yılmaz lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.

Hürriyet