10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56:05 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:08:16
Vatandaşa 'Sadece Şeyma' kitabı hakkındaki düşüncelerini sorduk
Şeyma Subaşı’nın, televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasından sonra 'Sadece Şeyma' adlı kitabı piyasaya çıkmıştı. Kitapta anlatılanlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Biz de 'Sadece Şeyma' kitabını sokaktaki vatandaşa sorduk...
(Aksam.com.tr)
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- Vatandaşa 'Sadece Şeyma' kitabı hakkındaki düşüncelerini sorduk
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