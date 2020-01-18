18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 22:57:04
Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden Filiz Aker'in şoke eden röportaj kupürü
İki yıl önce Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportaj kupürü ortaya çıktı.
Eski manken Aker, 1993 yılında yaptığı açıklamada, "Erkeğimi çok kıskanırım. Onu başka biriyle görürsem hiç acımam, orada gebertirim" ifadelerini kullanmış. Kupürde Aker'in "Kadın ile erkek eşit değildir" sözleri de yer alıyor.
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