Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden Filiz Aker'in şoke eden röportaj kupürü

Eski manken Aker, 1993 yılında yaptığı açıklamada, "Erkeğimi çok kıskanırım. Onu başka biriyle görürsem hiç acımam, orada gebertirim" ifadelerini kullanmış. Kupürde Aker'in "Kadın ile erkek eşit değildir" sözleri de yer alıyor.