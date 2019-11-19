"Vatan haini ünlüler var"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca önemli açıklamalar yaptı. Verdiği bir röportajda oyunculuk kariyerine nasıl başladığını anlatan Kaynarca, sanatçı olma hayali kuran gençlere tavsiyelerde bulundu.

Tepki gösterdi

Oktay Kaynarca, Nurgül Yeşilçay ile yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Kaynarca, sözde Ermeni soykırımı iddialarına sert tepki gösterdi ve Başkan Erdoğan'ın “Biz arşivlerimizi açtık, siz de arşivlerinizi açın” sözünü hatırlatarak, Ermenistan'ın arşivlerini açmadığının altını çizdi. “Bunu dünyaya anlatmalıyız. Neden arşivlerini açmıyorlar” diyen Kaynarca, o döneme dair dizi, filmler çekerek dünyaya anlatabilmenin önemli olduğunu söyledi.

'Yaptığınız işin hakkını verin'

Kaynarca “Ünlü ol yırt! Bundan kurtulmalıyız. Nasıl ünlü olunmalı mesela? Bir kere yaptığınız işi çok iyi yaparak ünlü olmalısınız. Çok değerli bir iş yapıyor olmalısınız. Değer oluşturan bir iş yapıyor olmalısınız. 'Bu değeri oluşturan kim' diye baksınlar, sizi sevdikleri için 'ünlü olma' üst cümlesini oluşturun. Hiç sevilmeyen, nefret edilen bir ünlü de olabilirsiniz. Abuk sabuk konuşan, millet adına, bayrak adına, toprak adına. Bir sürü vatan haini ünlü de var, biliyoruz. Allah korusun böyle de ünlü olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Adanalı, Sakarya Fırat, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi dizilerinin ünlü oyuncusu Oktay Kaynarca, canlandırdığı karakterlerle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Daha birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Kaynarca, 5 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.