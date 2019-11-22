22 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 23:00:20
"Vallahi yalnızım"
Kerem Alışık'la yollarını ayırdıktan sonra sessizliğe gömülen Songül Öden, Bir Aile Hikayesi adlı dizideki rol arkadaşı Celil Nalçakan'ın Nişantaşı'ndaki sahne performansını izledi.
Gece yarısı mekandan çıkarken görüntülenen Öden, mekan içerisinde erkek arkadaşıyla eğlendiği şeklindeki iddialara karşılık “Kimse yok vallahi. Arkadaşlarımla eğlenmeye geldim. Öyle bir şey yok” dedi.
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