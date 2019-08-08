'Vakit yok ayrılalım'

İŞLERİ BAŞLARINDAN AŞKIN

ABD basınına konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, ayrılığın sebebinin çiftin yoğun çalışma tempolarından ötürü, çok uzun süre ayrı kalmaları ve birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamaları olduğunu söyledi. The Weeknd, son dönemde ilk oyunculuk denemesi için oyunculuk eğitimi alıyor. Hadid ise yaklaşan moda haftaları için sıkı bir çalışma temposu içinde.