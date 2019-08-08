08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 01:40:48
'Vakit yok ayrılalım'
Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Bella Hadid ve pop yıldızı The Weeknd, ayrılık kararı aldı.
İŞLERİ BAŞLARINDAN AŞKIN
ABD basınına konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, ayrılığın sebebinin çiftin yoğun çalışma tempolarından ötürü, çok uzun süre ayrı kalmaları ve birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamaları olduğunu söyledi. The Weeknd, son dönemde ilk oyunculuk denemesi için oyunculuk eğitimi alıyor. Hadid ise yaklaşan moda haftaları için sıkı bir çalışma temposu içinde.
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