Üzüntüden kuaföre kapandı

Cenk Küpeli’yle dünyaevine giren Demet Şener'in, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden morali bozuk. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay’la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran Şener, vakit kaybetmeden Cenk Küpeli’yle hayatını birleştirmişti. Sürpriz nikahın ardından Küpeli’nin ailesinin Demet Şener’i istemediği ve düğüne dahi katılmadığı ortaya çıkmıştı.

Eşinin ailesiyle bir türlü arasını düzeltemeyen eski manken, moral depolamak için kendisini kuaföre kapattı. Bakım için gittiği kuaförde tam 9 saat kalan Şener, çıkışta da gazetecileri karşısında görünce küplere bindi. Eşi Cenk Küpeli’nin ailesinin kendisini istemediği haberleri sorulduğunda asabi tavırlar sergileyen Şener, tek kelime açıklama yapmadan hızla gözlerden kayboldu. 9 saatlik kuaför macerasıyla da moralini düzeltemeyen Şener’in ilerleyen günlerde eşinin ailesiyle arasını düzeltmek için nelere başvuracağı ise merak konusu oldu.