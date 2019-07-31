Uzun soluklu proje arıyor

Zorlu’da ortaya çıkan ünlü isim, oyunculuk alanında çalışmalar yapmaya devam edeceğini anlattı. Gelen teklifleri değerlendirdiğini anlatan Tanrısevsin, "Biraz fazla seçici ve detaycı olduğum için bu süreci yaşıyorum. Uzun soluklu olacağına inandığım bir proje olursa ben de en kısa zamanda ekranlarda olurum" diye konuştu.