10 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 16:03:25
Üzüm güzeli
Son şarkısı “Mendil” ile bu yazın en çok dinlenen şarkılarından birine imza atan başarılı şarkıcı Gülden, Geleneksel Sarıgöl Sultanı Üzüm Festivali’nde sahne aldı.
Etkinlikte ‘üzüm güzeli’ ilan edilen şarkıcı, sahneden “Yıllarca Londra’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmek ve ait olma hissi harika. Ülkemde yaşamaktan çok mutluyum” dedi.
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