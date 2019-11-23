'Üzülmedim ki'
Usta sanatçı Zerrin Özer, 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı'yla evlendikten 36 saat sonra 'eşinin dolandırıcı olduğu' iddiaları karşısında şoke olup, boşanma kararı almıştı.
31 yaşındaki eşi hakkında ortaya atılan iddialara kayıtsız kalamayan Özer, hastanede tedavi görup, uzun süre kimseyle görüşmedi. 62 yaşındaki sanatçı, önceki gün Beyoğlu’ndaydı. Son derece mutlu olduğunu söyleyen Zerrin Özer, “Ayrılık sonrası toparlanabildiniz mi” şeklindeki soru karşısında öfkelendi. 'Gayet iyiyim, şahaneyim' diyen usta sanatçı “Üzülmedim ki, toparlanayım” diyerek uzaklaştı.
HASTANELİK OLMUŞTU
Ayrılık sonrası üzülmediğini söyleyen Zerrin Özer hastaneye kaldırılmış menajeri “Zerrin Hanım 2-3 gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli” şeklinde açıklama yapmıştı.
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