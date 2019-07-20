20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:42:22
Uyumlu çift
Yakışıklı oyuncu Engin Hepileri 2015 yılında dünyaevine girdiği Beyza Şekerci’yle birlikte Kenan Doğulu konserine gitti.
Uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çeken çift, Doğulu’nun her şarkısına eşlik ederek eğlendi.
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