Ustalar sahnede

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı, 60 yaşındaki Yasemin Yalçın' ve oyuncu eşi 68 yaşındaki İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı “Vee Perde” adlı tiyatro oyunu bugün tiyatro severlerle buluşuyor.

İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda, bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış olan iki sanatçının birbirleriyle çekişmesi, gösteri dünyasının acımasız ve ezici etkisi anlatılıyor.

Usta oyuncu katıldığı bir Tv programındaki oyunculuğa küstüğünü ve kırıldığını açıklamıştı. Birçok konuda kırıldığını söyleyen Yasemin Yalçın yaklaşık 13 yıl önce televizyondaki kariyerini noktalamıştı.