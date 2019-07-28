Ustadan gençlere öğüt

Evli çiftlere mutluluğun formülünü anlatan Koçyiğit, “Ben çok şanslıyım. Evladımın babası, eşim Selim Soydan’la tam 50. yılımızı kutladık. Evliliğimizin başında bana 'En büyük hayranın benim. Ben sana, mesleğine ve mesleğini yapış biçimine saygı gösteriyorum' demişti. Belki çok karaktere girip, onlar etkisinde kalıp, buğranlar geçirdiğim oldu. Kendi için yaptığım kavgalar oldu. Bu benim en dürüst itirafım. Aktörlük sadece duygu değildir. Evinize gittiğiniz zaman rolü üzerinizden çıkarmanız gerek. Yoksa ruhsal durumunu koruyamazsınız” dedi.