  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Guatemala'da ABD ile imzalanan "mülteci anlaşması" protesto edildi Guatemala'da ABD ile imzalanan "mülteci anlaşması" protesto edildi
Kayınpederi damadını bıçakladı: Durumu ağır Kayınpederi damadını bıçakladı: Durumu ağır
Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yorgunluk gideren çay  Yorgunluk gideren çay 
Yeni rotası daha ucuz Yeni rotası daha ucuz
Canı hep sıkkın Canı hep sıkkın
Ustadan gençlere öğüt Ustadan gençlere öğüt
Paparazzi önlemi Paparazzi önlemi
Eski eşten dava Eski eşten dava
Evlenmek istiyor Evlenmek istiyor
Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı
Biten dizisiyle ödül yolunda Biten dizisiyle ödül yolunda
Minik fenomen Burak Minik fenomen Burak
Yabancı yatırımcı Türkiye'ye koştu Yabancı yatırımcı Türkiye'ye koştu
Hangi emekli kaç lira ikramiye alacak? Hangi emekli kaç lira ikramiye alacak?
Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi
Sturridge için çözüm aranıyor Sturridge için çözüm aranıyor
'Tenhada da dışarıda da aynıyız' 'Tenhada da dışarıda da aynıyız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
Mahsur kalan kedi için canını hiçe saydı Mahsur kalan kedi için canını hiçe saydı
Sapanca gölünde kaybolan çocuk 6 saattir bulunamadı Sapanca gölünde kaybolan çocuk 6 saattir bulunamadı
Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
Kazan hırsızı suçüstü yakalandı Kazan hırsızı suçüstü yakalandı
Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 01:11:02

Ustadan gençlere öğüt

Türk Sineması’nın 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, önceki gün katıldığı söyleşide samimi bir itirafta bulundu.

Evli çiftlere mutluluğun formülünü anlatan Koçyiğit, “Ben çok şanslıyım. Evladımın babası, eşim Selim Soydan’la tam 50. yılımızı kutladık. Evliliğimizin başında bana 'En büyük hayranın benim. Ben sana, mesleğine ve mesleğini yapış biçimine saygı gösteriyorum' demişti. Belki çok karaktere girip, onlar etkisinde kalıp, buğranlar geçirdiğim oldu. Kendi için yaptığım kavgalar oldu. Bu benim en dürüst itirafım. Aktörlük sadece duygu değildir. Evinize gittiğiniz zaman rolü üzerinizden çıkarmanız gerek. Yoksa ruhsal durumunu koruyamazsınız” dedi.

 

Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi
Hangi emekli kaç lira ikramiye alacak?
Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
TOKİ 4 ilde açık artırma ile konut satışı yapacak
Terör devleti İsrail'in Türkiye ve F-35 korkusu! İlk kez bu kadar net konuştular
Mesut Özil’in sığındığı restoran sahibi yaşananları anlattı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik bölümü daha açılıyor
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Devlet Bahçeli: F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na havadan İstanbul'u tanıttı
Saraçhane'de gerginlik yaşandı! Gözaltılar var
Ermeni medyası Türkiye'ye olan kinini itiraf etti
Alara Koçibey, tarzıyla adeta Hollywood yıldızlarını andırdı
Bahçeli: Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?
Fatih Terim'den cevap: Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı
Çay bahçesine tabure diye koydular ama...
Zühtü Bey; buyrun hakime hanım ve evlatları sizi dinliyor!!!
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı
İşte günün kahramanı! Kediyi kurtarmak için...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ