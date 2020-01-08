Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney'den dönüş sinyali

Sanat yaşamına 130 film sığdıran 75 yaşındaki aktör, “Ben dizileri beğenmiyorum. Mesela çok taciz var, kadınlarımız hakir görülüyor. Halbuki televizyonun daha duyarlı ve eğitici, ülkemizi bütünleştirici olması lazım” dedi. Yıllar önce oynadığı filmleri izlerken halen heyecanlandığını, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hep eleştirel bir gözle filmlerini izlediğini anlatan Güney, oyuncunun emeklisinin olmayacağını ifade etti. Çeşme'de bol bol yüzdüğünü, günlerini kitap okuyarak ve yürüyüş yaparak geçirdiğini dile getiren Güney, şöyle devam etti: “Oyuncunun emeklisi olmaz, ayakların yere basana kadar sahnede ve tiyatroda rolüne devam edersin. Yıllardan bu yana sinema ve dizilerde rol almıyorum. İstediğim düzeyde bir senaryo gelmiyor. Ben biraz seçiciyim, iyi bir senaryo, yönetmen ve kadro olursa kameranın karşısına geçmeye hazırım. Sonuçta bu benim mesleğim. Genç meslektaşlarıma en önemli tavsiyem mesleklerine büyük saygı duymaları. İnsanlarla samimi olmaları, halk ile yakınlaşmaları... Bir sanatçı halk tarafından sevilip sayılırsa onların gönüllerin de taht kurar.”