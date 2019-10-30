30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 03:15:12
Ustadan 29 Ekim mesajı
Usta sanatçı Cüneyt Arkın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu yayınladığı videoda 'Zamanı geldi gözünü kırpmadan toprağa düştün, şehit oldun ey Mehmetçik sana selam olsun. Gazilerimiz selam olsun. Her türlü saldırıda, bu vatanı, bu devleti koruyan, var eden varlığıyla beraber cumhuriyeti Atatürk'ü, arkadaşlarını her an anan, unutmayan ey Türk halkı selam olsun' dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT