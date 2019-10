Ustadan 29 Ekim mesajı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu yayınladığı videoda 'Zamanı geldi gözünü kırpmadan toprağa düştün, şehit oldun ey Mehmetçik sana selam olsun. Gazilerimiz selam olsun. Her türlü saldırıda, bu vatanı, bu devleti koruyan, var eden varlığıyla beraber cumhuriyeti Atatürk'ü, arkadaşlarını her an anan, unutmayan ey Türk halkı selam olsun' dedi.