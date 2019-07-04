Usta oyuncu Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

  • Bist 100
    99.297
  • Dolar
    5,6068
  • Euro
    6,3349
  • Altın
    254,4719
İstanbul
23 / 33
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TÜİK: Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı TÜİK: Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı
Ebru Gündeş de o akıma uydu: Paylaşımına yorum yağdı Ebru Gündeş de o akıma uydu: Paylaşımına yorum yağdı
Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'den sonraki projesi belli oldu! Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'den sonraki projesi belli oldu!
Hercai dizisinin ünlü oyuncusu Akın Akınözü'nün askerden döner dönmez ilk işi bu oldu! Hercai dizisinin ünlü oyuncusu Akın Akınözü'nün askerden döner dönmez ilk işi bu oldu!
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama! Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Yağmur Tanrısevsin en büyük hayalini hayata geçirdi Yağmur Tanrısevsin en büyük hayalini hayata geçirdi
Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi Siirt’te şehit asker için tören düzenlendi
Sigara ne kadar zam geldi? Zamlı sigara fiyatları güncel listesi! Sigara ne kadar zam geldi? Zamlı sigara fiyatları güncel listesi!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı... Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlayan Washington Post'a protesto mektubu PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlayan Washington Post'a protesto mektubu
Darbeci Hafter'in sözcüsü göçmen merkezi saldırısını itiraf etti Darbeci Hafter'in sözcüsü göçmen merkezi saldırısını itiraf etti
32 binden fazla hayvan demir yolu kazalarında telef oldu 32 binden fazla hayvan demir yolu kazalarında telef oldu
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Kazakistan stratejik hamlelerle finansta liderlik peşinde Kazakistan stratejik hamlelerle finansta liderlik peşinde
Rusya, Karadeniz’deki NATO savaş gemilerini izlemeye başladı Rusya, Karadeniz’deki NATO savaş gemilerini izlemeye başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Programlara 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Programlara 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek
Güneş tutulması esnasında dünyamız uzaydan nasıl görünüyor? NASA fotoğrafladı Güneş tutulması esnasında dünyamız uzaydan nasıl görünüyor? NASA fotoğrafladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35 konusunda Trump Türkiye'ye hak verdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35 konusunda Trump Türkiye'ye hak verdi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Müşterinin malını nasıl vermezsin Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Müşterinin malını nasıl vermezsin
Merkez Bankası: Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatlarındaki düşüş oldu. Merkez Bankası: Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatlarındaki düşüş oldu.
Eski CHP milletvekili "2 milyon lira dolandırıldım" diyerek şikayetçi oldu Eski CHP milletvekili "2 milyon lira dolandırıldım" diyerek şikayetçi oldu
7 yaşındaki çocuğun ellerine kolonya döküp yaktı 7 yaşındaki çocuğun ellerine kolonya döküp yaktı
Japonya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı Japonya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı
Sinan Gümüş'ün ardından Yunus Akgün'de İtalya yolunda Sinan Gümüş'ün ardından Yunus Akgün'de İtalya yolunda

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Temmuz 2019 10:03 | Perşembe

Usta oyuncu Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

Usta tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde yere düşmesi sonucu kalça kemiğini kırdı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi

Usta tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde yere düşmesi sonucu kalça kemiğini kırdı. Usta oyuncu, ambulans eşliğinde Çapa Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

İlk müdahalesi yapılan Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. 

"ÇOK ÇALIŞIYORUM, YAŞLANMAYA VAKTİM YOK"

Geçtiğimiz senelerde Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından Trabzon'da düzenlenen 12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi'ne, onur konuğu olarak davet edilen sanatçı Haldun Dormen'in konuşması damga vurmuştu.

Dormen, motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Herhalde insan sevgime, işimi çok sevmeme borçluyum. Umudu yitirmemek lazım. Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım. Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok"

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 Mersin doğumludur. Henüz 1 yaşında iken ailesi İstanbul/Şişli’ye taşınır. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. Sahneye de ilk defa burada öğrenciyken çıkmıştır. Liseyi Robert Koleji'nde okudu. Dormen 8 yaşında bir kaza geçirdi ve sol ayağını sakatladı.

Tiyatro ve oyunculuk derslerini ABD’de Yale Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra İstanbul’a döndü ve çeşitli tiyatro oyunları yazdı ve oynadı. 1966 yılında sinema sektörüne de adım atan Dormen, bu yıllarda 2 filmin yönetmenliğini üstlendi. Bu Filmler ‘Bozuk Düzen’ ve ‘Güzel Bir Gün İçin’dir. Bu iki filmi de ödül almıştır. Ama ödüllere rağmen gişe başarısı sağlanmayınca tiyatroya tekrar dönmüştür.

Usta oyuncunun kurduğu Dormen Tiyatrosu 1972 yılında 'Ses Tiyatrosu' olarak perdelerini açtı. Fakat televizyonun yaygınlaşmasından dolayı ilgi görmemeye başladı. Bu nedenle oluşan ekonomik sıkıntılar yüzünden tiyatroyu kapatmak zorunda kaldı. Televizyon sektöründe de başarılı olan Dormen çeşitli programlar yapmış ve yapımcılık yapmıştır. Oyuncunun en bilinen rolü ‘Dadı’ dizisinde canlandırdığı uşak rolüdür.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Film Ödülü, Bozuk Düzen

1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Bozuk Düzen

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi, Güzel Bir Gün İçin

(HaberTürk)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35 konusunda Trump Türkiye'ye hak verdi
Dolar 5,60'ın altında
Başkan Erdoğan'dan F-35 tepkisi: Müşterinin malını nasıl vermezsin
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
ABD'li askerlere o çuvalı yedirirdik!
İzmir'de fuhuş operasyonu! Aralarında otel sahipleri de var...
Canlı yayında ihale yolsuzluğu
Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post'a "PKK" tepkisi
"Trump öldü" yalanı provokasyon testi mi
Emre Kılınç da listede
Antalya'da korkutan olay: Maske dağıtıldı
Emekliye yüzde 5 zam
6. transfer Yusuf Erdoğan
Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırmak için yapmanız gerekenler...
Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı!
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak
Başkan Erdoğan: Düşman saldırınca füze mi arayacağız
Facebook'tan açıklama geldi! Instagram, Facebook ve WhatsApp'a...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Washington Post gazetesine sert tepki
ABD, Orta Doğu barış planı için yeni adımlar atacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ