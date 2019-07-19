Usta çırak geleneği

Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 29 Temmuz’da sahne alacak olan iki dev isim, ilk kez 2015 yılında ‘Usta çırak aynı sahnede’ adıyla konser vermişti. Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan 2 başarılı sanatçı, konserlerini geleneksel hale getirdi.