19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:28:46
Usta çırak geleneği
Arabesk müziğin iki güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, bu yıl 4. kez Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 29 Temmuz’da sahne alacak olan iki dev isim, ilk kez 2015 yılında ‘Usta çırak aynı sahnede’ adıyla konser vermişti. Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan 2 başarılı sanatçı, konserlerini geleneksel hale getirdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Jean Claude Van Damme Bodrum'da
- Murat Başoğlu hakkında skandal iddia! Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
- Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
- Hande Doğandemir o görüntüye 50 bin lira istiyor! 'Babama ölüm tuzağı kurmadım'
- Senem Göktürk-Emre Ön aşkı nikah masasında bitti