Unutkanlığı pahalıya patladı

Şarkıcı Banu Zorlu, 39. yaş gününü Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Gecenin en renkli anları Safiye Soyman'ın hediye almadığını söylemesiyle başladı. Davete eli boş giden ünlü şarkıcı 'Beni normal yemek diye çağırdılar. Ben de bilemedim hediye almadım. Bu benim cezam bir şey almadan geldim. Bana kimse söylemediği için böyle oldu' dedi. 60 bin lira değerindeki saati alırken tereddüt eden Banu Zorlu 'Emin misin, son kararın mı' diye espri yaptı. Soyman da 'Sen daha iyilerine layıksın, sana feda olsun' dedi. Muhabirlerin Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin olayını hatırlatarak, “Saati değiştirme olur mu” sorusuna, “Öyle bir şey olamaz” yanıtını verdiler.

'Sahte olmasın'

Safiye Soyman'ın kolundaki saati çıkarıp verdiği görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Takipçiler, “Saat sahtedir”, “Kamera ışıkları sönünce geri almıştır”, “Safiye gibi dostum olsa” yorumları yapıldı.