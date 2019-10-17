17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:36:39
Unutkan Bengü
Anne olduktan sonra hayatı tepeden tırnağa değişen ve yoğun iş temposu arasında kızı Zeynep’i ihmal etmeyen şarkıcı Bengü, ınstagram hesabı üzerinden zaman zaman annelik hakkında paylaşımlarda bulunuyor.
Güzel şarkıcı, “Günaydın, ben yine bir unutkanlık içinde evden çıktım. Her yerde bir şey unutuyorum. Sanırım lohusalıktan bana kalan bir durum bu… Ya da kafalar o kadar yoğun ki her şeye yetişmeye çalıştığım için kapasite yetmiyor olabilir. Size de oluyor mu? Neyse bir dertleşesim geldi” diyerek takipçileriyle iletişime geçti.
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