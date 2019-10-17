Unutkan Bengü

Güzel şarkıcı, “Günaydın, ben yine bir unutkanlık içinde evden çıktım. Her yerde bir şey unutuyorum. Sanırım lohusalıktan bana kalan bir durum bu… Ya da kafalar o kadar yoğun ki her şeye yetişmeye çalıştığım için kapasite yetmiyor olabilir. Size de oluyor mu? Neyse bir dertleşesim geldi” diyerek takipçileriyle iletişime geçti.