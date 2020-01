Ünlülerin yeni yıl dilekleri

Hoşgeldin

2019'da anne olma mutluluğunu yaşayan Fahriye Evcen yılın son günü çekilen fotoğrafını “Hoşgeldin 2020” notuyla paylaştı.

'Kendime söz verdim'

Geride bıraktığımız yılı Murat Boz'la bir dargın bir barışık geçiren Aslı Enver, sosyal medya paylaşımında kahkaha atarken çekilen bir fotoğrafına yer verdi. Mesaj olarak da 'Kendime söz verdim. Güzel olacak güzel 2020' dedi.

Huzur diledi

Küçükken doğumgünümde gözlerimi kapatıp mumlarımı üflerken bir dilek dilemiştim. Gözlerimi açtığımda dileğim gerçekleşmişti. Sonra her doğum günümde ve her yılbaşında dilek dilemeye başladım. Bu yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket diliyorum. Her sene olduğu gibi yine umutlarla bir seneye başlıyorum... En güzel dilekler sizinle olsun ve 2020 hepimizin en güzel yılı olsun!

Günaydın. Hepimize daha güzel, daha huzurlu, daha hayırlı, daha aydınlık bir yıl diliyoruz. Kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun. Mutlu yıllar! Sağlıklı, huzurlu ve çok mutlu bir yıl olsun hepimiz için...

2019'un son günü... Hoş geldin 2020 şimdiden çok heyecanlıyım. Herkese mutlu huzurlu yıllar.