Ünlülerden tam destek

Hande Yeher Mehmetçiğimizin fotoğrafını paylaşarak 'Allah, kahraman Türk askerimizi korusun. Vatanımız size emanet' şeklinde not düştü.

Türk müziğinin süperstarı Ajda Pekkan da duyarsız kalmadı. Usta yorumcu 'Tüm dualarımız Mehmetçiğimizle. Allah vatanımızı korusun' dedi.

Güzel şarkıcı Sibel Can, “Kalbimiz ve dualarımız şanlı Türk ordumuzla birlikte, Allah yar ve yardımcınız olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Sinan Akçıl, 'Harekat başladı. Büyük bir terör grubu sizi bekliyor ne diyeceksin' diyen spikere, “Hepsini yok edeceğiz. Düğüne gidiyoruz” şeklinde cevap veren Mehmetçiğimizin videosunu paylaştı. Ünlü popçu, paylaşıma 'Daha ne denir bu aslanlara. Düğüne gidiyoruz' şeklinde not düştü.