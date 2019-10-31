Ünlüler Külliye'de buluştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Külliye'nin “kış bahçesi” olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam katının merdivenlerinden inerek geldi, salonu gezerek resepsiyona katılan davetlilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Resepsiyona katılanlar arasında; Orhan Gencebay, Alişan, Burak Özçivit, Mustafa Keser, Kibariye, Demet Akalın, Okan Kurt, Ece Erken, Demet Şener, Metin Şentürk, Wilma Elles, Yavuz Bingöl, Ümit Besen ve Muazzez Ersoy gibi daha birçok ünlü isim katıldı.

Haziran ayında evlenen çiçeği burnunda çift Demet Şener Küpeli ve Cenk Küpeli de Külliye'deydi. Başkanın “hep böyle beraber ve güzel haberlerle yanıma gelin” sözleri üzerine tebessüm eden çift, desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Başkan Erdoğan, şarkıcı Metin Şentürk'le sohbet etti.

Usta şarkıcı Muazzez Ersoy'la Demet Akalın, birlikte fotoğraf çektirip takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcılar beğeni yağmuruna tutuldu. Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, Ankara hatırası olarak bu fotoğrafı sosyal medya sayfasında paylaştı.

Başkan Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, oyuncular Serdar Gökhan ve Burak Özçivit'le sohbet etti. Özçivit, Erdoğan'ı dikkatlice dinledi.