Ünlü yönetmen Harvey Weinstein'dan 25 milyon dolarlık uzlaşma

METOO HAREKETİ SES GETİRMİŞTİ

Büyük ses getiren bu skandal, dünya çapında #MeToo (Ben de) isimli kadın hareketini başlatmış, taciz mağdurları seslerini çıkarma cesaretini bulmuştu. Tutuksuz yargılanan ve elektronik kelepçeyle salıverilen Weinstein ve iflas halindeki şirketinin kurulu, 70 kadından 30’uyla 25 milyon dolar tazminat ödeme konusunda geçici olarak anlaştı. Hakkındaki iddiaları hiçbir zaman kabul etmeyen yönetmen, tazminat ödediği kişilerin suçlamalarından sorumlu tutulmayacak.