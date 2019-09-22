Ünlü yıldızın filmine yasak! Sakıncalı bulundu

Yetkililer, filmde yer alan dansların erotik olduğunu, çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek ‘kamuya açık alanlarda gösterimi sakıncalıdır’ dedi. Hustlers, hem ABD’de hem de Avrupa’da vizyondaki filmler arasında gişe rekorları kırıyor.