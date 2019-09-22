22 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 01:46:53
Ünlü yıldızın filmine yasak! Sakıncalı bulundu
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in başrolünde oynadığı Hustlers filminin gösterimi, Malezya’da yasaklandı.
Yetkililer, filmde yer alan dansların erotik olduğunu, çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek ‘kamuya açık alanlarda gösterimi sakıncalıdır’ dedi. Hustlers, hem ABD’de hem de Avrupa’da vizyondaki filmler arasında gişe rekorları kırıyor.
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