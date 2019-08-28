Ünlü sunucu yaşadığı kabus dolu günleri anlattı: Doktor bana 'sen bu işi unut' dedi

İşte Gülhan Şen'in açıklamalarından satır başları;

Ben 37 yaşında evlendim. Belli bir süre geçtikten sonra da çocuk sahibi olmaya karar verdim ama öyle kek gibi malzemeleri koyduk niye pişmedi şeklinde olmuyormuş.

Uzun bir süre çocuğumuz olmadı. Sonra tekrar denemeye başladık ama bir türlü çocuğum olmadı. Bir süre sonra strese girdiği için vücut kendini kilitliyormuş. Bu kez tüp bebeğe yöneldim. 2,5 senede 5 kez tüp bebek tedavisi gördüm.

‘Her şey çok mükemmel, hiçbir olumsuz sebep yok bebeğinin olmaması için’ deniliyordu ama bebeğim de olmuyordu.

Artık ‘kısmet böyleymiş, illa olması gerekmiyor farklı şeyler düşünülebilir’ derken birden sürpriz bir şekilde kızım bize ‘merhaba’ dedi.

Tüp bebek tedavisine son vermiştim. Üzerinden bir buçuk, iki ay geçti. Tatile gittik geldik ben bir test yaptım ne olur ne olmaz diye bir baktım çift çizgi çıktı.

O an çok şaşırdım. ‘Yok artık’ falan deyip hıçkıra hıçkıra ağladım. Çünkü bana bu süreçte ‘sen bu işi unut’ diyen doktorlar oldu.

Tedavi etsin diye doktora gidiyorsunuz size ‘sen bu işi unut’ sözünü kullanıyor. Şimdi ben de ona ‘siz bu işi bırakın’ diyorum. Bu bir mucize sonuçta.

Hamile kaldığımda 40 yaşındaydım. Müjdeli haberi aileme vermek için 2.5 ay bekledim. Hani kötü bir şey olursa onlar da üzülmesin istedim.

Doktor kontrolüne gittim, bebeğin bütün organlarına bakıyorlar orada doktor; ‘şurası iyi, burası normal, her şey yolunda’ deyince benim gözyaşım akmaya başladı. ‘Neden ağlıyorsunuz, ne güzel şeyler söylüyorum’ dedi. Ben de ‘hocam nasıl geldi bu bebek bilseniz siz de ağlarsınız’ dedim.

Ben bebeği olmayanlara şunu tavsiye ederim; Hiçbir testin hiçbir söylenen şeyin %100 kesinliği yok. Bu bir mucize işi. Tabi siz çocuk sahibi olmak istiyorsanız destekleyici önlememler alın. Kendinize bakın, ideal kilonuza ulaşın, vitaminler alın. Ben bunların hepsini yaptım.

Sonuçta ‘mucize’ diye bir şey var hayatta. Bu işin bir matematiği yok. Ben de biyolojik olarak hiçbir sıkıntı yoktu, kendimi strese soktuğum için devamı gelmiyordu galiba.

Hamilelik sürecimde ‘Allah’ım inşallah bir şey olmaz’ diye hep dua ettim. 5 ay olduktan sonra doktorum ‘sıkma canını artık bir şey olmaz’ deyince ‘Oh be hamileyim’ dedim. Ondan önce korkuyordum. Şu an sekiz ay oldu kızımı kucağıma alalı.