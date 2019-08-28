  • Bist 100
    95952.7
  • Dolar
    5,8031
  • Euro
    6,4514
  • Altın
    287,3130
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe, Melnjak'ı Rizespor'dan istedi Fenerbahçe, Melnjak'ı Rizespor'dan istedi
Mustafa Destici: HDP seviciliği yarışının bir sonucudur Mustafa Destici: HDP seviciliği yarışının bir sonucudur
Belhanda antrenmanda takımla çalıştı Belhanda antrenmanda takımla çalıştı
BP, ABD'nin en verimli petrol sahasından çekiliyor BP, ABD'nin en verimli petrol sahasından çekiliyor
Çitaların evcilleştirilmesi nesillerini tüketiyor Çitaların evcilleştirilmesi nesillerini tüketiyor
'Borç batağındaki Esed iş adamlarına baskı yapıyor' iddiası 'Borç batağındaki Esed iş adamlarına baskı yapıyor' iddiası
Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor
Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek
Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı
İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu! KPSS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu! KPSS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor
ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek
Ünlü sunucu yaşadığı kabus dolu günleri anlattı: Doktor bana 'sen bu işi unut' dedi Ünlü sunucu yaşadığı kabus dolu günleri anlattı: Doktor bana 'sen bu işi unut' dedi
Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı
TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
Fenerbahçe'den Amerika'da dev proje Fenerbahçe'den Amerika'da dev proje
Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört bir yanına satıyorlar Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört bir yanına satıyorlar
'Marmara'nın Antalyası' şeftalide iddialı 'Marmara'nın Antalyası' şeftalide iddialı
Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti! Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti! Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler kimdir?
Başkan Erdoğan'dan Şenler'in vefatıyla ilgili açıklama: Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerindendi Başkan Erdoğan'dan Şenler'in vefatıyla ilgili açıklama: Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerindendi
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var? İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?
Dedikodular doğru çıktı! Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor Dedikodular doğru çıktı! Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28:56 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:32:37

Ünlü sunucu yaşadığı kabus dolu günleri anlattı: Doktor bana 'sen bu işi unut' dedi

Gezi programıyla tanınan televizyoncu Gülhan Şen, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 40 yaşında anne olan güzel sunucu hamilelik sürecini canlı yayında anlattı.

İşte Gülhan Şen'in açıklamalarından satır başları;

Ben 37 yaşında evlendim. Belli bir süre geçtikten sonra da çocuk sahibi olmaya karar verdim ama öyle kek gibi malzemeleri koyduk niye pişmedi şeklinde olmuyormuş.

Uzun bir süre çocuğumuz olmadı. Sonra tekrar denemeye başladık ama bir türlü çocuğum olmadı. Bir süre sonra strese girdiği için vücut kendini kilitliyormuş. Bu kez tüp bebeğe yöneldim. 2,5 senede 5 kez tüp bebek tedavisi gördüm.

‘Her şey çok mükemmel, hiçbir olumsuz sebep yok bebeğinin olmaması için’ deniliyordu ama bebeğim de olmuyordu.

Artık ‘kısmet böyleymiş, illa olması gerekmiyor farklı şeyler düşünülebilir’ derken birden sürpriz bir şekilde kızım bize ‘merhaba’ dedi.

Tüp bebek tedavisine son vermiştim. Üzerinden bir buçuk, iki ay geçti. Tatile gittik geldik ben bir test yaptım ne olur ne olmaz diye bir baktım çift çizgi çıktı.

O an çok şaşırdım. ‘Yok artık’ falan deyip hıçkıra hıçkıra ağladım. Çünkü bana bu süreçte ‘sen bu işi unut’ diyen doktorlar oldu.

Tedavi etsin diye doktora gidiyorsunuz size ‘sen bu işi unut’ sözünü kullanıyor. Şimdi ben de ona ‘siz bu işi bırakın’ diyorum. Bu bir mucize sonuçta.

Hamile kaldığımda 40 yaşındaydım. Müjdeli haberi aileme vermek için 2.5 ay bekledim. Hani kötü bir şey olursa onlar da üzülmesin istedim.

Doktor kontrolüne gittim, bebeğin bütün organlarına bakıyorlar orada doktor; ‘şurası iyi, burası normal, her şey yolunda’ deyince benim gözyaşım akmaya başladı. ‘Neden ağlıyorsunuz, ne güzel şeyler söylüyorum’ dedi. Ben de ‘hocam nasıl geldi bu bebek bilseniz siz de ağlarsınız’ dedim.
Ben bebeği olmayanlara şunu tavsiye ederim; Hiçbir testin hiçbir söylenen şeyin %100 kesinliği yok. Bu bir mucize işi. Tabi siz çocuk sahibi olmak istiyorsanız destekleyici önlememler alın. Kendinize bakın, ideal kilonuza ulaşın, vitaminler alın. Ben bunların hepsini yaptım.
Sonuçta ‘mucize’ diye bir şey var hayatta. Bu işin bir matematiği yok. Ben de biyolojik olarak hiçbir sıkıntı yoktu, kendimi strese soktuğum için devamı gelmiyordu galiba.

Hamilelik sürecimde ‘Allah’ım inşallah bir şey olmaz’ diye hep dua ettim. 5 ay olduktan sonra doktorum ‘sıkma canını artık bir şey olmaz’ deyince ‘Oh be hamileyim’ dedim. Ondan önce korkuyordum. Şu an sekiz ay oldu kızımı kucağıma alalı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ