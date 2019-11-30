Ünlü şarkıcıya telif davası: Paramı ver Madonna

Casey Spooner, Madonna'nın turne gelirlerinden yüzde birlik pay alması gerektiğini söyledi.

'KONSERLERDE FİNK ATIYOR': Geçtiğimiz aylarda “Madame X” isimli albümü raflardaki yerini alan Madonna’nın başı “God Control” şarkısının yazarıyla dertte. ABD’li elektronik müzik grubu Fischerspooner’ın üyelerinden Casey Spooner, 2017’de parça üzerinde çalıştıklarını, ancak bu projenin rafa kaldırıldığını söyledi. Sonra şarkının kendisine haber verilmeden “Madame X” albümünde yer aldığını belirten Spooner, parçanın yıllar önce kaydedilen demo versiyonunu yayınlayarak, “Telifi için 25 bin euro teklif edilmişti ancak ödeme yapılmadı. Arttık yetti. Sen (Madonna) sahnelerde fink atarken, ben beş parasız yaşıyorum” dedi.