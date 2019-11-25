Ünlü şarkıcıdan acı haber! İntihara teşebbüs etmişti

Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu, hayranlarından özür dileyerek Japonya turnesini tamamlamıştı. Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları, Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı. Geçtiğimiz ay diğer bir Güney Koreli grup F(X)'in eski üyesi 25 yaşındaki şarkıcı Sulli evinde ölü bulunmuştu. Art arda gelen ölüm haberleri, ülkede şok etkisi yarattı.