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25 Kasım 2019 Pazartesi 00:54:21 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 00:56:45

Ünlü şarkıcıdan acı haber! İntihara teşebbüs etmişti

K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden, Kara grubunun eski üyesi Goo Hara, evinde ölü bulundu.

Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu, hayranlarından özür dileyerek Japonya turnesini tamamlamıştı. Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları, Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı. Geçtiğimiz ay diğer bir Güney Koreli grup F(X)'in eski üyesi 25 yaşındaki şarkıcı Sulli evinde ölü bulunmuştu. Art arda gelen ölüm haberleri, ülkede şok etkisi yarattı.  

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