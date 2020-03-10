Ünlü şarkıcı Songül Karlı, hastaneye kaldırıldı

Tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan şarkıcı Songül Karlı, önceki gün Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

SERUM TAKILDI



Kaldırıldığı hastanede kardiyoloji doktoru tarafından tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı’ya, serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan şarkıcı, evinde istirahat için taburcu edilirken, şarkıcının yakınları derin bir nefes aldı.

Songül Karlı’yı, sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.



