20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:36:35
Ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye yangın şoku
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Marc Anthony’nin Miami limanındaki yatı, içinde insanların bulunduğu sırada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
DEĞERİ 45 MİLYON TL
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama yaşanmadan alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, 120 metrekare büyüklüğe sahip, 7,5 milyon dolar değerindeki lüks yat, sulara gömüldü. Yetkililer, can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Yıldız isim, büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ünlü rapçi Ezhel asker oldu: Bedelini ödedik içimiz dona dona
- Demet Akalın'ı çıldırtan karar! Hakkında dava açtığı icra memuru beraat etti
- Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
- MasterChef'in son bölümünde et kaçırmaya çalışan Yasin geceye damga vurdu: Yolluk işte
- Özcan Deniz'in 16 yaşındaki ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi: Kadraj 250'yi buldu