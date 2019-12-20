Ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye yangın şoku

DEĞERİ 45 MİLYON TL

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama yaşanmadan alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, 120 metrekare büyüklüğe sahip, 7,5 milyon dolar değerindeki lüks yat, sulara gömüldü. Yetkililer, can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Yıldız isim, büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.