Ünlü şarkıcı Joana Sainz, konser esnasında acı şekilde hayatını kaybetti
Ünlü İspanyol pop müzik şarkıcısı Joana Sainz, konserde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sırasında fişeklerden birinin karnına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Dehşet verici olay, İspanya’nın başkenti Madrid’in kuzeybatısındaki Las Berlanas kasabasında düzenlenen bir festivalde yaşandı. Joana Sainz’in üyesi olduğu ‘Super Hollywood Orchestra’nın performasını yaklaşık bin kişi izliyordu.Herkesin gözü önünde yaşanan olayın ardından sahnedeki perde indirildi ve sağlık ekipleri Joana’nın yardımına koştu.
KURTARILAMADI
Bilinçsiz halde derhal hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki ünlü şarkıcı burada hayatını kaybetti. Joana Sainz, ‘Super Hollywood Orchestra’ grubunun hem baş dansçısı hem de koreografıydı da. Konseri izleyen ve kazaya tanık olan bir kişi, “İki roket vardı. Biri doğru yöne gitti, öteki şarkıcıyı karnından vurdu” dedi.
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