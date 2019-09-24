Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay'a yargıtay şoku!

Boşanma aşamasında oldukları dönemde ayrı yaşadığı eski eşi ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın kendisini aldattığı şüphesiyle Etiler'deki dairesine çilingir yardımıyla giren 1995 Türkiye ikinci güzeli Ceyda Okay'a verilen beraat kararını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan Ceyda Okay ile annesi Bahar Hassoy Okay'a, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı bin 500'er lira para cezasına çevirirken çilingir Süleyman Akkaya ise beraat etti. Ceyda Okay, "Bu olaydan sonra 19 yıllık evliliğimiz son buldu" dedi.

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