Ünlü şarkıcı Barbara Martin hayatını kaybetti

BBC’nin haberine göre; Barbara Martin, Motown Record ile anlaşma yaptıkları 1961 yılında grupta bulunuyordu ve ilk albümleri ‘Meet the Supremes’teki birçok şarkıyı seslendirmişti. Barbara Martin, hamilelik nedeniyle 1962’de gruptan ayrıldı ve The Supremes yoluna Diana Ross, Florence Ballard ve Mary Wilson ile üçlü olarak devam etti.



