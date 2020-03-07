07 Mart 2020 Cumartesi 09:52:43 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:00:21
Ünlü şarkıcı Barbara Martin hayatını kaybetti
The Supremes grubunun üyelerinden Barbara Martin, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
BBC’nin haberine göre; Barbara Martin, Motown Record ile anlaşma yaptıkları 1961 yılında grupta bulunuyordu ve ilk albümleri ‘Meet the Supremes’teki birçok şarkıyı seslendirmişti. Barbara Martin, hamilelik nedeniyle 1962’de gruptan ayrıldı ve The Supremes yoluna Diana Ross, Florence Ballard ve Mary Wilson ile üçlü olarak devam etti.