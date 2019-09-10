Ünlü rapçi Norm Ender trafik kazası geçirdi

Norm Ender, İstanbul Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi. Norm Ender, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.

BEN DEĞİL MENAJERİM KAZA GEÇİRDİ

Konuyla ilgili haberlerin çıkması üzerine Norm Ender'den açıklama geldi. Ünlü rapçi kendisinin değil menajeri Derya'nın 6 gün önce kaza geçirdiğini belirtti.