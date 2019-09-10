Ünlü rapçi Norm Ender trafik kazası geçirdi
Rap savaşlarının ardından son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri de Norm Ender... 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla adından sıkça bahsedilen Norm Ender trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcının kolunda çıkık, bacağında ise kırık tespit edildi. Konuyla ilgili haberlerin çıkması üzerine Norm Ender'den açıklama geldi.
Norm Ender, İstanbul Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi. Norm Ender, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.
BEN DEĞİL MENAJERİM KAZA GEÇİRDİ
Konuyla ilgili haberlerin çıkması üzerine Norm Ender'den açıklama geldi. Ünlü rapçi kendisinin değil menajeri Derya'nın 6 gün önce kaza geçirdiğini belirtti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş
- Sürpriz iddia: Can Yaman Diriliş Osman kadrosuna mı katılıyor?
- Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşandı? İlk kez konuştu
- Ezgi Sertel'den şoke eden itiraf: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm
- Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin eşini Aslıhan Karalar oynayacak