Ünlü popçu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ABD'li rapçi Pop Smoke, silahlı saldırıda can verdi. ABD'nin ümit vaat eden genç rapçilerinden Pop Smoke (Beşar Barakah Jackson), Los Angeles Hollywood Tepeleri'ndeki kiralık bir evde dün sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı.





Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, bazı kaynaklara göre iki, bazılarına göreyse maskeli ve silahlı dört saldırgan, soygun amacıyla eve girdi.

Pop Smoke ile karşılaşınca da ateş açtılar.

20 yaşındaki rapçi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganlar iz bırakmadan kayıplara karışırken, gözaltına alınan bir kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Genç rapçinin Instagram hesabına yüklediği fotoğrafların saldırıyı tetiklediği tahmin ediliyor. Saldırıdan saatler önce yüklenen karelerde Pop Smoke, evin önünde ve bir cipin içinde, yanında elinde bir tomar para tutan bir arkadaşıyla görülüyor.

Kariyeri 2019'un sonlarından itibaren hızla yükselişe geçen Brooklyn, New York doğumlu Pop Smoke, 1 ay kadar önce New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Şarkıcı, bir klip çekiminde kullanılmak üzere ödünç alınan lüks bir otomobili Kaliforniya'dan New York'a getirmişti. Savcı, suçun çete bağlantılı olduğunu düşünüyordu ama bu yönde kanıt bulunamayınca Pop Smoke, aynı gün kefaletle serbest bırakıldı.

Ekim ayındaysa New York Polis Departmanı, şarkıcının kentteki son şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle konsere çıkmasını engellemişti.

Pop Smoke'un öldürülmesinin ardından pek çok kişi üzüntüsünü dile getirdi.

Taziye mesajı yayınlayanlar arasında Chance the Rapper, 50 Cent, Kehlani ve Nicki Minaj da bulunuyor.