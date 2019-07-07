Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan oklava şov

Yeşilçay, farkını ortaya koyarak şişenin kapağını döner tekmeyle değil oklava ile açtı. Yer sofrasında hamur açan Yeşilçay, paylaştığı videoya, "Ve yoğun istek üzerine! Bizde de böyle!!!” notunu yazdı. Yeşilçay’ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Akşam