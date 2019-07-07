07 Temmuz 2019 Pazar 13:24:44 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:27:30
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan oklava şov
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dünyada hızla yayılan 'döner tekmeyle şişe kapağı açma akımı'na katıldı.
Yeşilçay, farkını ortaya koyarak şişenin kapağını döner tekmeyle değil oklava ile açtı. Yer sofrasında hamur açan Yeşilçay, paylaştığı videoya, "Ve yoğun istek üzerine! Bizde de böyle!!!” notunu yazdı. Yeşilçay’ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: Akşam
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