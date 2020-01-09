Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan şaşırtan Serenay Sarıkaya yorumu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Esprileriyle herkesi kahkahaya boğan Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya itirafı çok konuşuldu.



'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan komedyen Cem Yılmaz, sorulara samimiyetle cevap verdi. Esprileriyle izleyicileri kırıp geçiren ünlü komedyen, 'Hiç kimseyi stalkluyor musun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?" diyen Yılmaz, herkesin aklına Defne Samyeli ile ayrılık döneminde ortaya atılan iddiaları getirdi. Defne Samyeli ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı, Samyeli'nin de bundan rahatsız olduğu iddia edilmişti.



Serenay Sarıkaya da Cem Yılmaz da iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.