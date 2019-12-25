25 Aralık 2019 Çarşamba 21:19:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 21:52:59
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendi
Ünlü komedyen ve stand-up'çı Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık tarihinde İstanbul'da gerçekleştireceği gösterisini sağlık sorunları nedeniyle ertelediğini duyurdu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki oyununu rahatsızlandığı için erteledi. Komedyen Cem Yılmaz hastaneden görüntü paylaşarak bu akşamki oyununun 5 Ocak’a ertelendiğini açıkladı.
Hastaneye kaldırılan Yılmaz, serum takılmış haldeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi’nde olmalıydım ama. Yine Bostancı’dayım. Oyunumuz 5 Ocak’a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim” açıklamasını yaptı.
Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.
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