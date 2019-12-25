Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki oyununu rahatsızlandığı için erteledi. Komedyen Cem Yılmaz hastaneden görüntü paylaşarak bu akşamki oyununun 5 Ocak’a ertelendiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırılan Yılmaz, serum takılmış haldeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi’nde olmalıydım ama. Yine Bostancı’dayım. Oyunumuz 5 Ocak’a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim” açıklamasını yaptı.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.