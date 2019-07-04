Ünlü işadamı Dikran Masis saat koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istedi!

İngiltere'deki dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's, önceki gün George Daniels'in tasarladığı 'Space Traveller' (Uzay Gezgini) isimli cep saati, açık artırmayla satıldı. Açık artırmaya büyük bir saat koleksiyonu sahibi Dikran Masis'in eşi Yasemin Hanım da katıldı. Toplamda yedi dakika süren açık artırmada 1982 yapımı olan saat, 3 milyon sterlin'den satışa çıkarıldı. Dört teklif verildi.

Daniels'in en karmaşık tasarımı olan saati; 3 milyon 615 bin sterlin'e yani yaklaşık 25 milyon liraya alıcısıyla buluştu.

SAAT DÜŞKÜNÜ...



İngiltere'nin en pahalı saati olarak tarihe geçen saati kimin aldığı bilinmiyor. Özel güne katılan Masis çiftinin ise servet değerindeki saati aldığı iddia ediliyor. Dikran Bey, geçtiğimiz aylarda da 3. Napolyon'un kullandığı saate 459 bin İsviçre Frangı (2 milyon 570 bin lira) ödemişti...

HEYECANLA TAKİP ETTİ



Koleksiyonerler, merakla beklenen saati görünce heyecanlandı. Açık artırma 7 dakikada tamamlandı. Saatin sahibi ise şimdilik açıklanmadı.

(Takvim)