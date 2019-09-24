Ünlü çift bonkör çıktı... Yıllık okul ücreti servet değerinde!
Ünlü şarkıcı Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur Benan'ın eğitimi için Londra'ya yerleşti. Çift, Azur Benan'ı Kraliyet Ailesi üyelerinin çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bir kreşe verdi. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun okula yıllık ödeyeceği ücret ise dudak uçuklattı.
Oğulları Azur Benan’ın anaokuluna başlaması sebebiyle bir süredir Londra’da yaşayan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, Zincirlikuyu’daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı.
DEPOYA AYDA 3 BİN TL ÖDÜYOR
Çift, 30 milyon TL’ye alıcısını bekleyen dairedeki belli başlı eşyalarını bir depoya koydurttu. Şarkıcı, bu depoya ayda 3 bin TL ödüyor.
YILLIK 100 BİN TL
Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bulunuyor. Oğlunu ana dili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ünlü çift bonkör çıktı... Yıllık okul ücreti servet değerinde!
- İzleyicinin takdirini kazandı! Çukur Neslican Tay'ı unutmadı!
- Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay'a yargıtay şoku!
- Eski sevgiliden boşanmalarıyla ilgili ilk yorum: Örtüyü de alır giderdim
- ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum