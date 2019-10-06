06 Ekim 2019 Pazar 12:39:20 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 12:44:28
Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde!
Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, geçen hafta Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.
Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Hande Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Dinç Aydoğdu ile sohbetine devam etti.
Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.
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