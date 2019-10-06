Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde!

Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Hande Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Dinç Aydoğdu ile sohbetine devam etti.

Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.