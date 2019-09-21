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21 Eylül 2019 Cumartesi 10:01:51 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:07:54

"Umarım sizde bunu yaşarsınız" Duygu Özaslan'ın özrü kabahatinden büyük!

Dördüncü kez kansere yakalanarak yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tay'ın ölüm haberini duyup, "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" diyerek tepki çeken bir paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, takipçileri tarafından linç edildi. Özrü kabahatinden büyük olan Özaslan, savunmasıyla ise pes dedirtti.

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlarca kişiye örnek olan Tay'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken Duygu Özaslan, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak kendisini savundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi gördüğü hastaneden dün akşam yapılan açıklamada Tay'ın hayatını kaybettiği şu sözlerle duyuruldu: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü saat 21.20 de yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

"SON YAZDIĞIN MESAJI GÖRMEMİŞİM"

Tay'ın ölüm haberin duyan Duygu Özaslan ise yayınladığı mesajda, "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum." dedi.

"ŞOV YAPIYORSUN"

Duygu Özaslan'ın paylaşımındaki "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" kısmı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, paylaşımından dolayı Twitter trend listesine girdi. Özaslan için "Şov yapıyorsun" yorumları yapıldı.

"UMARIM SİZDE BU DURUMU YAŞARSINIZ"

Kısa sürede linç edilen Duygu Özaslan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendisini şöyle savundu: "Açıklamak zorunda kalmak, bu kadar kötü düşünmeye odaklı insana laf anlatmak zor. Ama umarım sevdiğiniz birinin mesajını artık çok geç olduğunda görmezsiniz. Bunu yaşarsanız da umarım üzülmezsiniz ya da benden daha düşünceli olup üzüntünüzü dile getirmezsiniz. Çok sevdiğim bir insandı, karşılıklı çok güzel bir iletişimimiz, dostluğumuz olmuştu bu sana dünyada. Sadece pişman olduğum görmediğime. Konuşacak zamanımız varken konuşamadığımıza. Ben ne egoyla ne düşüncesizlikle ilgili bir şey göremiyorum bu durumda. Ne diyeyim."

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