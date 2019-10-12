Ünlü rapçi paylaşımında “#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Ordumuz yürüdüğü zaman, hemen savaşa hayır yazanlar, keşke terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse! Biz savaşı değil, ülkemizi seviyoruz” dedi. Norm Ender'in bu mesajı binlerce beğeni aldı. Ünlü rapçinin bu paylaşımının altına 'Sen ne güzel bir insansın, Fikri hür, düşüncesi hür, olup biteni görüp doğru ne ise onu söylemek bu kadar basit işte..Tebrikler” yorumları yapıldı.