Uğur Yücel geri döndü! 'Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım'

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile 20 yıl aradan sonra geri döndü. Kerki Solfej’in Açıkhava programı kapsamında Ayvalık’ta sahneye çıkan Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla beğeni topladı. Türkiye’de stand- up’ı başlatan kişi olduğunu belirten Yücel, “Türkiye’de stand-up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise sit down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım” dedi. Uzun yıllar televizyonda işler yapan sanatçı, “Artık televizyonda yer almak istemiyorum. Kendimi sahnelerde sınayacağım” diyerek ‘Azınlıkta Kaldık’ gösterisine devam edeceğinin sinyallerini verdi.