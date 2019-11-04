Uçuk performans

Beyaz gipür detaylı ihtişamlı sahne kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkan Diva, yine göz kamaştırdı. 39.5 derece ateşle çıktığı sahnesine performansı ve enerjisiyle damga vuran Diva, ''Alev alev yanıyorum evet ama sizlerin karşısında olmak bana güç veriyor. Dudaklarımda uçuklar çıktı. Köfte dudaklı oldum iyice'' sözleriyle hastalığını tiye alıp herkesi güldürürken, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.